Morte do João Hélio faz dez anos com aumento de casos de latrocínios no Rio

Completa dez anos nesta terça-feira (7), a morte do menino João Hélio Fernandes. Ele morreu após ser arrastado por sete quilômetros por ruas da Zona Norte do Rio. A família do menino foi rendida por criminosos em Oswaldo Cruz e não conseguiu tirá-lo do carro a tempo. O corpo do menino foi deixado em Cascadura. Nos últimos dez anos, o latrocínio, roubo seguido de morte, crime do qual a criança foi vítima, cresceu nas estatísticas da violência do Rio de Janeiro e chegou a bater recorde no ano passado, como mostrou a GloboNews.

Nos últimos dez anos, o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, bateu recorde. Foram registrados 239 casos no ano passado. Nos últimos dez anos, os casos de latrocínio foram 1.725. Isso significa uma morte a cada dois dias no RJ.

A mãe da criança havia pedido aos dois filhos para soltar os cintos de segurança, mas João Hélio ficou preso pelo cinto abdominal. Quando ela tentou retirá-lo do carro, um dos bandidos bateu a porta e os criminosos arrancaram com a criança pendurada.

O crime foi solucionado rapidamente e os quatro criminosos foram julgados em menos de um ano. Eles foram sentenciados com penas de 39 a 45 anos de reclusão. Carlos Eduardo Toledo Lima foi condenado a 45 anos de prisão. De acordo com as investigações, ele era o motorista do veículo. Diego Nascimento da Silva foi sentenciado a 44 anos e três meses e estava no banco do carona. Gilberto da Silva e Tiago Abreu Matos, que estavam no táxi que abordou o carro da mãe do menino João Hélio, receberam a pena de 39 anos de reclusão. Segundo informações do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eles tiveram progressão de pena para o regime semiaberto em 2015, mas o órgão não soube informar se eles estão efetivamente trabalhando.

O menor que também participou do crime cumpriu medida socioeducativo de três anos e depois foi liberado. Em 2012, Ezequiel Toledo da Silva voltou a ser preso por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

A extrema crueldade do caso teve repercussão internacional. A juíza responsável pelo caso conta que a morte de João Hélio a chocou profundamente.

“Sentenciar um processo como esse é bem difícil. De um lado estão quatro réus que merecem a isenção do Estado e do outro uma família destruída e uma criança de seis anos morta barbaramente. Foi complicado, foi muito difícil. Eu lembro que quando eu acabei de redigir a sentença eu tive uma crise de choro que eu chorei por duas horas. Essa é uma coisa me assusta e me choca muito. Hoje eu sou mãe e cada vez que olho para o meu filho penso que, se eu já fosse mãe quando dei aquela sentença seria infinitamente mais difícil do que foi,” destacou a juíza Marcela Assad Caram.

