Morre o apresentador Gugu Liberato

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na última sexta (23), o mundo da comunicação foi alvo de uma perca irreparável o apresentador e jornalista Antônio Augusto Liberato, ou simplesmente “Gugu” tinha sua morte cerebral constatada após queda de quatro metros, e colisão da cabeça ao chão.

Gugu tinha 60 anos, era casado e pai de três filhos. Apresentador nato, Gugu estava na TV Record e comandava programas de entretenimento na própria emissora.

Carreira

Gugu começou sua carreira como apresentador em 1981, no SBT seu primeiro programa foi o “Viva a Noite”, depois disso vieram vários e vários programas voltados para entretenimento até chegar ao de maior sucesso o “Domingo Legal” que muitas das vezes teve o maior pico de audiência da TV Brasileira aos domingos.

Durante sua época de ouro, em 1987, Gugu teve uma breve e conturbada passagem pela Rede Globo, em que era contratado para desbancar a audiência de Silvio Santos naquele ano. Mas o apresentador foi recontratado pela emissora paulista, sem ter nem tempo de estrear seu então novo programa pela emissora carioca. Nessa época, dividia o auditório com Silvio Santos e, um ano depois, comandou outros programas naquele domingo.

A real saída do SBT veio mesmo em 2009, Gugu era então o novo funcionário da Record, sua estreia na nova casa foi em 30 de Agosto daquele ano, com o “Programa do Gugu”, porém após sofrer com baixos índices de audiência, teve seu horário alterado.

O apresentador permaneceu na emissora até 2013, quando teve seu contrato rescindido, porém em Julho de 2014 Gugu voltava para a emissora, e em 2015 veio a volta a frente da telinha com o “Gugu na Record”.

No dia 18 de Abril de 2018, Gugu assumia o Power Couple Brasil, meses depois passou a assumir o “Canta Comigo” também na emissora.

Foto: Antonio Chahestian/RecordTV