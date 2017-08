Morre, aos 66 anos, Luiz Melodia; cantor lutava contra um câncer

Dono de canções de sucesso, como “Juventude Transviada”, “Pérola Negra” e “Estácio Holly Estácio”, Luiz Carlos dos Santos, o Luiz Melodia, morreu na manhã desta sexta-feira (4), no Rio de Janeiro.

Aos 66 anos, o cantor e compositor lutava contra um câncer que atacou a medula óssea. O artista chegou a fazer um transplante de medula e resistiu ao procedimento, mas não vinha respondendo bem à quimioterapia, segundo informações do colunista Mauro Ferreira, do “G1”.

O câncer voltou e o estado de saúde de Melodia se agravou bastante nesta quinta-feira (3). O músico estava internado no hospital Quinta D’Or.

Luiz Melodia nasceu em 7 de janeiro de 1951, no Morro do São Carlos, no Estácio, Região Central do Rio de Janeiro. Aliás, foi essa sua ligação afetiva com a região em que cresceu que fez surgir uma de suas mais célebres canções, “Estácio, Holly Estácio”.

Na década de 1980, Melodia lançou diversos álbuns e fez apresentações em festivais na França e na Suíça. Em 2003, ele gravou um disco ao vivo com participações especiais de Zeca Pagodinho, Zezé Motta, Luciana Mello entre outros artistas. Em 2017, o cantor lançou “Zerima”, seu último disco, que veio após 13 anos sem ele lançar uma faixa inédita.

Fonte: RD1