Morador de rua morre eletrocutado durante temporal em São Paulo

Um morador de rua de 21 anos morreu eletrocutado durante temporal que caiu em São Paulo no início da madrugada desta quinta-feira (9). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ele sofreu uma descarga elétrica em um poste de iluminação pública na avenida Rio Branco, em Santa Cecília, região central da cidade.

Três equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local e constataram a morte do homem, cujo nome não foi divulgado. O corpo permaneceu na avenida durante a madrugada para realização de perícia técnica.

A vítima teria corrido para se proteger da chuva em um ponto de ônibus e, ao tentar pular uma grade de proteção, encostou no poste que fica ao lado. O homem estava acompanhado de outro morador de rua, que não sofreu ferimentos. O acidente aconteceu nas proximidades do 13º Batalhão da Polícia Militar.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial, no Bom Retiro. Ainda não foi informado qual órgão público ou empresa é responsável pelo poste de iluminação que provocou a morte.

No Carnaval de 2018, o estudante universitário Lucas Antônio Lacerda da Silva, 22, morreu eletrocutado ao encostar em um posto na esquina das ruas Consolação e Matias Aires (região central da cidade). Ele acompanhava a passagem de um bloco carnavalesco.

Também no início da madrugada, a chuva forte provocou um deslizamento de terra no Parque do Carmo, zona leste da capital. A terra caiu sobre dois veículos e uma moto e ninguém ficou ferido.

O temporal da última quarta-feira (8) à noite provocou alagamentos, enchentes, quedas de árvores, desmoronamentos e interrupção em linhas de trens em São Paulo e na região metropolitana.

Em Ferraz de Vasconcelos (Grande SP), uma mulher de 34 anos morreu no interior de uma empresa localizada ao lado de um córrego que transbordou. Ela foi encontrada presa entre estruturas metálicas e socorrida por uma equipe do Samu, mas não resistiu.

De acordo com os bombeiros, até o início da manhã desta quinta-feira foram registradas 89 quedas de árvores, 36 desabamentos e 118 casos de enchentes e inundações.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Reuters