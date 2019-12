Modelo do clipe ‘Vai Malandra’, de Anitta, é encontrado morto no Rio

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na tarde da última segunda-feira (9), o modelo Rodrigo Motta foi encontrado morto no Morro do Vidigal. O jovem participou do clipe ‘Vai Malandra’ de Anitta, gravado em 2017, na própria comunidade localizada na zona sul do Rio.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal ‘O Dia’, o corpo de Rodrigo foi encontrado com sinais de espancamento e com dois tiros na perna direita em uma das ruas do Vidigal. No entanto, as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas.

Parentes do modelo ainda o levaram para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, mas a equipe médica informou que ele já estava morto.

Ainda segundo a publicação, os familiares de Rodrigo não quiseram comentar o assunto e não revelaram o horário nem o local do sepultamento do jovem. Vários amigos do modelo usaram as redes sociais hoje para lamentar o ocorrido.

Fonte: Noticias ao Minuto

Foto: Divulgação