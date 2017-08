Ministros vão à casa de Maia explicar à base por que é preciso elevar déficit

Além de Rodrigo Maia, participaram da reunião o líder do governo na Câmara, André Moura (PSC-SE), e os deputados Baleia Rossi (PMDB-SP), Arthur Lira (PP-AL), Marcos Montes (PSD-MG), Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), José Rocha (PR-BA) e Lelo Coimbra (PMDB-ES).

Se a proposta de elevação do rombo for aprovada pelo Congresso Nacional, o governo ganharia autorização para que suas despesas superem as receitas com impostos e contribuições em até R$ 159 bilhões, tanto em 2017 quanto em 2018. No somatório dos dois anos, o rombo ficaria cerca de R$ 50 bilhões maior.

Resistência no Congresso

Ao longo do dia, técnicos do governo, ministros e o presidente Michel Temer irão fazer contas e negociar o tamanho do rombo nas contas públicas em 2017 e 2018. Meirelles e Oliveira terão o desafio, no café da manhã na casa de Maia, de convencer os parlamentares aliados da necessidade de se elevar a previsão de déficit.

A mudança da meta fiscal enfrenta resistências no Congresso Nacional. O próprio Rodrigo Maia – que tem se mostrado um dos mais fiéis aliados de Temer – é contra o aumento do rombo. O deputado do DEM tem se manifestado publicamente nas últimas semanas contra a manobra contábil.