Ministro do Turismo vai à SAC em busca de investimentos em rotas turísticas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em busca da estruturação dos aeroportos de rotas turísticas no Brasil, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, esteve nesta quarta-feira (04/09) na Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, em Brasília, para discutir investimentos neste sentido. O ministro, que foi recebido pelo secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann, quer destravar gargalos no setor aéreo para que mais visitantes, nacionais e internacionais, possam conhecer as belezas do país.

Um dos exemplos citados na reunião foi o da Serra da Capivara (PI), que possui grande potencial turístico, abriga um aeroporto estruturado, mas não conta com uma malha área significativa. Marcelo Álvaro, inclusive, visitou na última semana o local, um dos maiores sítios arqueológicos das Américas. Outro caso apontado foi o de Brumadinho (MG), que também pode ampliar sua oferta turística com a viabilização de um terminal aéreo, a fim de facilitar o acesso ao município. O mesmo se aplica ao Jalapão (TO).

Álvaro Antônio explicou que o Ministério do Turismo se mobiliza para levantar as necessidades das regiões e, a partir de visitas técnicas e reuniões junto a instituições do setor, estabelecer um plano de ações de infraestrutura na área. “Nós fazemos uma lista de tudo que a cidade ou região está precisando e buscamos ações junto com os outros ministérios e com o setor turístico”, afirmou o ministro.​

Fonte: Ministério do Turismo / Foto: Beto Barata/MTur