Ministro da Saúde pede demissão e deixa cargo em menos de um mês

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação

O agora, ex-Ministro da Saúde, Nelson Teich pediu demissão e deixou o ministério na manhã desta sexta-feira (15). Teich abandona o cargo antes mesmo de completar um mês.

Nelson Teich assumiu o cargo no dia 17 de abril. Logo após Luiz Henrique Mandetta ter sido exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro.

No momento em que a demissão de Teich foi anunciada, Bolsonaro estava participando do lançamento de uma campanha de conscientização contra a violência doméstica feita pelo Ministério da Mulher e da Família. Ele estava acompanhado de sua mulher, Michelle Bolsonaro, e dos ministros Onyx Lorenzoni e Damares Alves e não falou no evento.

Informações dão conta que o principal motivo da saída de Nelson Teich são as discordâncias com Bolsonaro, em relação à pandemia de Covid-19.

*Com informações: Portal UOL