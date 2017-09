Ministro da Saúde participou de ‘venda’ de cargo no governo do Paraná, diz delator da Operação Quadro Negro

As informações foram divulgadas pela “Folha de S. Paulo” nesta sexta-feira (1º) e confirmadas pelo G1 e pela RPC Curitiba . O ministro negou as acusações.

“A operação quadro negro já virou inquérito e ação na Justiça há mais de um ano, e não houve qualquer citação ao nome do ministro. O ministro esta à inteira disposição para esclarecimentos quando tiver acesso ao inteiro teor da suposta delação, reafirmando sua lisura no exercício da função pública”, afirmou o ministro.

No depoimento, Souza afirma que Barros participou de uma “venda” de um cargo lotado no gabinete da vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, que é casada com o ministro.