Ministro da Economia promete gás de cozinha pela metade do preço em dois anos

O ministro da Economia, Paulo Guedes , disse nesta terça-feira que o preço dogás de cozinha vai cair pela metade em até dois anos, dentro do plano do governo de fazer um “choque de energia barata”. Para isso, ele afirmou ser preciso “quebrar o monopólio” do refino do petróleo, mercado concentrado nas mãos da Petrobras , e da distribuição do combustível.

— Daqui a dois anos, o botijão de gás vai chegar pela metade do preço à casa do trabalhador brasileiro — afirmou Guedes em um evento com prefeitos em Brasília.

O ministro afirmou que, no Brasil, o BTU (unidade de energia) de gás custa US$ 12 dólares, bem mais que os cerca de US$ 7 no Japão e na Europa, segundo ele, mesmo sendo esses dois mercados importadores do combustível russo. Nos Estados Unidos, que têm gás natural, o BTU custa US$ 3, estimou Guedes:

— No Brasil, é mais caro que nos países que não têm gás. Por quê? Porque tem monopólio. Vamos quebrar esses monopólios e vamos baixar o preço do gás e do petróleo com a competição, fora a redução da roubalheira.

O ministro voltou a prometer dividir com prefeitos e governadores uma fatia maior da arrecadação decorrente da produção de petróleo já no próximo ano. Ele estimou ser possível aumentar de 35% para 70% a fatia de estados e municípios no total de recursos arrecadados com royalties e participações especiais em 2020. Dessa forma, avaliou, governadores teriam mais recursos para serviços como segurança e educação:

— A nossa ideia é já pegar o pré-sal, mas não é gradual não. Já pega no ano que vem, já joga 70% (para estados e municípios). Os recursos hoje já estão com a União. A maior parte, 65%, são da União, e 35% dos estados e municípios. Então 70% têm que estar com estados e municípios já! Não é daqui a 20 anos. Está faltando polícia é hoje. Não é daqui a 20 anos. Está faltando escola é hoje. Não é daqui a 20 anos. E esse recurso hoje está no fundo do mar.