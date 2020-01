Ministério Público e Polícias Civil e Militar fazem ação contra milícia, no Rio de Janeiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

As polícias Civil e Militar e o Ministério Público (MP) do Rio de Janeiro cumprem hoje (30) 45 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra acusados de integrar uma milícia que atua na zona oeste da capital fluminense. O grupo armado é acusado de explorar atividades criminosas na região de Rio das Pedras e Muzema.

A investigação apurou crimes cometidos desde 2014 pelo grupo, como grilagem, construção e venda ilegal de imóveis, porte ilegal de arma de fogo, extorsão a moradores, agiotagem, uso de ligações clandestinas de água e energia e pagamento de propina a agentes públicos.

Entre os 45 alvos da operação, estão policiais civis lotados na Delegacia da Barra da Tijuca (16ª DP) e policiais militares lotados nos batalhões de Jacarepaguá (18º BPM) e da Barra da Tijuca (31º BPM). Além da prisão desses agentes, foram pedidos à Justiça as suspensões do porte de arma e do exercício da função.

A ação de hoje também recolher e analisa o material de um dos acusados, um policial da Delegacia da Barra. Segundo o MP, houve intensa troca de mensagens entre ele e o policial militar Ronnie Lessa, um dos acusados de assassinar a vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, em 2018.

O grupo miliciano que controla a Muzema seria o responsável pela construção e venda de apartamentos nos dois prédios irregulares que desabaram na comunidade, resultando na morte de 24 pessoas.

