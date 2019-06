Ministério da Infraestrutura publica edital do leilão da BR 364/365

Rodovias que ligam GO a MG serão as primeiras do pacote de concessões da atual gestão

O Ministério da Infraestrutura publicou, nesta quarta-feira (5), no Diário Oficial da União (DOU), o edital para o leilão da BR-364/365, entre Jataí (GO) e Uberlândia (MG).

O leilão acontecerá no dia 18 de setembro, às 10h, na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Os envelopes contendo as propostas econômicas e os documentos de qualificação deverão ser entregues no dia 11 de setembro, também na B3. Essas serão as primeiras rodovias do pacote de concessões do governo do presidente Jair Bolsonaro.

A concessão dos 437 km do trecho vai promover melhorias nas condições de escoamento da produção agroindustrial da região. A previsão é que a empresa ganhadora do certame deva desembolsar R$4,57 bilhões, durante 30 anos, sendo R$ 2,06 bilhões referentes a investimentos em melhorias e intervenções previstas no Programa de Exploração da Rodovia (PER), publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), além dos R$ 2,51 bilhões de custos operacionais.

Nos próximos 30 dias, serão realizadas consultas públicas para discutir a concessão das rodovias BR-153 Goiás/Tocantins – que liga Anápolis (GO) a Aliança (TO); BR-163, no Pará (de Sinop a Miritituba); da BR-381 em Minas Gerais; e da BR-262, no Espírito Santo.

“São 17 mil quilômetros de novas concessões de rodovias. Sabemos que é um grande desafio, porém possível”, ressaltou Tarcísio de Freitas. “O otimismo com o futuro do Brasil, com a infraestrutura, com o crescimento econômico é o que vai atrair os investidores para alavancar a economia do país”, concluiu o ministro.

Fonte: Assessoria Especial de Comunicação – Ministério da Infraestrutura / Foto: Reprodução site blogdocaminhoneiro.com