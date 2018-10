Minas Gerais – Zema e Anastasia no 2º turno; Pacheco e Carlos Viana eleitos senadores; Lista dos deputados estaduais e federais eleitos

Candidato a prefeito de Belo Horizonte nas eleições de 2016, terminou em terceiro lugar, com 118.772 votos. Neste ano, tentou viabilizar sua candidatura a governador de Minas Gerais pelo MDB, mas diante do insucesso, migrou para o DEM.

Rodrigo Pacheco (DEM) e Carlos Viana (PHS) são os novos senadores por Minas Gerais neste domingo. Durante o processo de apuração dos votos, os dois se alternaram na liderança e registraram índices próximos a 20%. Eles substituem Aécio Neves (PSDB) e Zezé Perrella (MDB) no cargo.Líder das pesquisas de intenção de voto divulgadas às vésperas das eleições, a ex-presidente Dilma Rousseff foi apenas a quarta mais votada no estado, com 15%. Em terceiro, ficou Dinis Pinheiro (SD).

Dilma Rousseff

Em um período de dois anos, Dilma Rousseff passou por duas derrotas promovidas por uma mesma onda conservadora. Primeiro, sofreu um impeachment da Presidência da República por causa de sua inabilidade política junto ao Congresso Nacional. Depois, quando seu retorno ao protagonismo eleitoral era dado como certo, sofreu uma acachapante derrota na disputa ao Senado Federal.

Apontada por todas as pesquisas eleitorais como a candidata campeã de votos em Minas Gerais, ela acabou na incômoda quarta colocação, com 2,7 milhões de votos. Ficou atrás de três candidatos representantes da direita. O primeiro colocado foi um deputado federal do DEM, Rodrigo Pacheco, que chegou aos 3,6 milhões. Mas o que mais incomodou os aliados da petista foi perder para o outsider Carlos Viana (PHS), um jornalista, apresentador de TV, que jamais tinha disputado qualquer cargo político. Viana ancorava programas policiais, é uma espécie de José Luiz Datena de Minas Gerais. Apesar de estar fora do radar político, ele tinha apoio do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, seu correligionário que também foi eleito como uma surpresa em 2016.

Deputados Federais

Minas Gerais teve mais de 840 candidatos que disputaram uma vaga para deputado federal. Destes, 53 foram eleitos. Vinte e um partidos terão representantes na Câmara a partir de 2019. A bancada do PT terá o maior número de representantes, 8, seguida de 6 do PSL e 5 do PSDB. O MDB elegeu 4; o Avante, o PSD e o PSB, 3; PRB, PROS, PHS, PP, PDT, Patri e Novo, 2 eleitos cada. Os partidos SD, PR, DEM, PSC, Podemos, PMN e PSOL elegeram 1 representante cada.