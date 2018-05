Minas Gerais recebe edição especial do maior evento Hacker da América Latina

Capital mineira será palco das comemorações de 5 anos do Roadsec, que trará programação especial para a cidade e etapa classificatória do campeonato brasileiro de hacking

O Roadsec, maior evento de hacking, segurança e tecnologia da América Latina vai desembarcar em Belo Horizonte no sábado, dia 26 de Maio, para fazer da cidade um dos pontos das comemorações de 5 anos do fomento da comunidade e cultura hacker no país promovida pelo festival.

Com uma programação especial e ampliada com um dia inteiro de atividades, o evento vai promover a troca de conhecimento entre os hackers e profissionais de segurança da informação mais qualificados de Minas Gerais e os especialistas de maior renome nacional e internacional, em palestras interativas para o público de todos os níveis. Simultaneamente, o público – que é formado por pessoas de todas as idades e gêneros, leigos ou não – poderá interagir com equipamentos de tecnologia de ponta, como óculos de realidade virtual, pilotagem de drones por smartphone, montagem de circuitos de robótica, caneta 3D e muito mais.

Os mineiros, além de poderem aproveitar o conteúdo rico e as atividades interativas, poderão acompanhar ao vivo a etapa regional do Hackaflag, o Campeonato Brasileiro de Hacking, que revelará o hacker que representará Minas Gerais na final nacional em novembro, em São Paulo.

O evento também é o principal espaço onde os talentos locais podem se revelar para o mercado e profissionais já consolidados podem investir no networking. “O Roadsec por anos foi a única e mais importante ferramenta para fomentar a cultura hacker pelo Brasil e descobrir novos talentos para a Segurança da Informação. Neste ano vivemos um momento de consolidação e Minas Gerais é um polo fundamental para esse setor.”, destaca Anderson Ramos, criador do Roadsec.

São esperados mais de 500 participantes entre hackers, estudantes, profissionais e empresas de segurança da informação e T.I. O Roadsec acontece no Ouro Minas Hotel, das 9h30 às 18h.

Inteligência Artificial, Comportamentos Inseguros e Moedas Virtuais

Douglas Araújo, Software Engineer na Avenue Code, falará sobre o lado negro da inteligência artificial. Dando continuidade, o especialista em segurança da informação, Igor Rincon, complementa o debate com uma palestra sobre os desafios para identificar comportamentos inseguros dos usuários, principalmente em empresas e como usar de engajamento educacional para educá-los de forma efetiva. Além disso, o sócio-advisor da Foxbit, Marcos Henrique, trará as verdades secretas dos bastidores do Bitcoin e do Blockchain, e quais são os detalhes obscuros que você precisa saber antes de investir nas moedas virtuais.

Serviço

Roadsec Belo Horizonte (MG)

Ouro Minas Hotel ( Avenida Cristiano Machado, 4001 – Ipiranga)

Das 9h30 às 18h.

Ingressos:

Antecipados: Meia – 60 reais / Inteira – 120 reais

Na porta: Meia – 70 reais / Inteira – 140 reais

Mais informações e ingressos: http://roadsec.com.br/belohorizonte2018

O ilustrador espanhol Josan Gonzalez, responsável pela icônica capa do clássico de cyberpunk Neuromancer , preparou as artes especiais para o ano comemorativo do Roadsec, que terá o viés pós-futurista.

O ROADSEC

O Roadsec é um roadshow itinerante que leva um dia inteiro de atividades e conteúdo sobre hacking, segurança da informação e tecnologia por todo o país, com o objetivo de revelar talentos locais, promover o networking entre os profissionais da região e fomentar a cultura hacker brasileira em geral. Em 2018, esse projeto completa 5 anos de estrada e mais de 40 edições, que já receberam mais de 30 000 participantes de todas as regiões do Brasil.

Fonte: Motim.cc / Fotos: Reprodução