Minas Gerais já tem 222 casos confirmados de febre amarela; 86 pessoas morreram

Os casos de febre amarela continuam crescendo em Minas. O Estado já tem 222 casos confirmados da doença, sendo que 86 resultaram em mortes de acordo com o informe epidemiológico divulgado na tarde desta terça-feira (20) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).Outros 505 casos continuam em investigação.

Até o momento, 199 casos são do sexo masculino e 23 do sexo feminino. Dentre as mortes, apenas três foram de mulheres. Não há relato de pessoas que tenham sido vacinadas entre os óbitos. Os dados são referentes ao período de monitoramento que vai de julho de 2017 a junho de 2018.

No período de monitoramento anterior (julho/2016 a junho/2017), foram registrados 475 casos da doença em Minas, sendo que 162 evoluíram para óbito. O último caso confirmado teve início dos sintomas no dia 09 de junho de 2017.

Vacinação

A cobertura vacinal acumulada de febre amarela em Minas está em torno de 84%. Ainda há uma cerca de 3 milhões de pessoas não vacinadas no Estado, especialmente na faixa-etária de 15 a 59 anos, que também foi a mais acometida pela epidemia silvestre ocorrida em 2017.

