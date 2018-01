Minas Gerais: Flagrantes do plantio de maconha crescem 53%

O plantio da maconha para consumo próprio não é uma prática recente no Brasil, mas em Minas cresce em ritmo acelerado. O número de pessoas conduzidas pela polícia por cultivar a erva no Estado aumentou 53% de janeiro a outubro de 2017, na comparação com igual período do ano anterior.

Pela Lei de Tóxicos, de 2006, o cultivo sem autorização legal é crime. Se for comprovado que a ação é destinada ao tráfico de drogas, a pena pode chegar a 15 anos de reclusão. Muitos usuários, no entanto, afirmam que essa é a opção para quem quer distância dos atravessadores.

Morador da Grande BH, Júlio*, de 29 anos, cultivou a erva pela primeira vez em 2013. Diz ter sido motivado pelo desejo de não comprar a droga na mão de traficantes. “É uma forma de você enfraquecer a cadeia do tráfico. É ali que está a guerra, a violência, o aliciamento de menores e tudo de pior quando o assunto são as drogas”, afirma.

A procedência também é outro fator apontado pelo jovem como uma suposta vantagem. “É muito mais confiável consumir algo que você cuidou. Se a maconha comprada na rua for analisada com um microscópio, vão encontrar até fezes humanas misturadas no produto”, diz.

Quem escolhe cultivar a droga em casa convive com o medo de ser flagrado e preso. Além da discrição em relação à vizinhança, muitos preparam um cômodo para ser isolado e acomodar as plantas. Há quem tente improvisar, o que nem sempre pode dar certo.

Durante sete meses, o belo-horizontino Rogério*, de 23 anos, cultivou a própria maconha. Porém, o resultado não foi tão satisfatório. O jovem explica que mantinha a planta no armário, em uma espécie de estufa improvisada com luz artificial, termômetro e ventilador. “Foi muito artesanal e ela não se desenvolveu como eu esperava”.

Já quem tem experiência no plantio garante que a economia é garantida. Henrique*, de 33 anos, tem estufas há cerca de cinco anos. Morador do Norte de Minas, ele afirma que, depois do investimento inicial, o custo seria mínimo. “Comprando, eu gastava uma média de R$ 1 mil por mês. Plantando, meu único gasto é a energia elétrica”.

Fonte: Hoje em Dia / Foto: Reprodução