Militares mostram pernas em foto e viram alvo da Corregedoria no Rio de Janeiro

A Corregedoria dos Bombeiros do Rio de Janeiro está investigando dez militares da corporação que foram fotografadas de farda e mostrando as pernas. Elas viraram alvo de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que apura comportamentos que infringem o regulamento da corporação.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o decreto que está sendo analisado é o de número 39.034, que trata do uso do uniforme por militares da instituição. A defesa das bombeiras têm até 72 horas para apresentarem seus argumentos.

Segundo a reportagem do jornal ‘O Dia’, a instituição não revelou a data em que a foto foi tirada.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução