Menina morre após se vítima de bala perdida no Rio de Janeiro

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense abriu inquérito para investigar a morte da menina Anna Carolina de Souza Neves, de 8 anos, que foi atingida na última quinta-feira (9) por disparo de arma de fogo na comunidade Parque Esperança, em Belford Roxo.

Segundo a Polícia Civil, agentes já deram início ao trabalho de apuração do caso.

A Polícia Militar afirma que policiais que patrulhavam a Avenida Joaquim da Costa Lima foram chamados por moradores para ajudar no socorro à menina, que tinha ferimentos causados por projétil de arma de fogo. De acordo com a corporação, não havia operação do 39º Batalhão (Belford Roxo) na região, e os policiais realizavam um patrulhamento.

Os PMs, então, levaram Anna Carolina para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, e encaminharam o caso para a Delegacia de Homicídios.

Segundo a direção do hospital estadual, Anna Carolina não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de hoje (10).

Fonte: Agência Brasil/Foto: Reprodução Redes Sociais