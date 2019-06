Mega-Sena segue acumulada e pode pagar R$ 70 milhões neste sábado

Os sorteios serão realizados, a partir de hoje, no Espaço Loterias CAIXA, na cidade de São Paulo (SP)

A partir desta quinta-feira (06), sete modalidades das Loterias CAIXA podem premiar R$ 77,61 milhões. No próximo sábado (08), a Mega-Sena, que está acumulada pela 4ª vez consecutiva, sorteia o prêmio de R$ 70 milhões do concurso 2.158. Nesta data (06), a Quina, Timemania, Dupla-Sena e Dia de Sorte podem pagar, juntas, a quantia de R$ 4,41 milhões. Na sexta-feira (07), a Lotofácil e a Lotomania tem prêmios estimados em R$ 2 milhões e R$ 1,2 milhão, respectivamente. Todos os sorteios serão realizados no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).

Aplicado na Poupança da CAIXA, o montante do prêmio da Mega-Sena pode render mais de R$ 260 mil por mês, o que garante uma aposentadoria tranquila ao ganhador. O valor é suficiente para adquirir 14 coberturas de luxo, nas melhores localidades do país, no valor de R$ 5 milhões cada.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e também no Portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas, na Mega-Sena, pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Para jogar pela internet, no Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos e efetuar um pequeno cadastro. O cliente escolhe seus palpites, insere no carrinho e paga todas as suas apostas de uma só vez, utilizando o cartão de crédito. O valor mínimo da compra no Portal (que pode conter apostas de todas as modalidades disponíveis no site) é de R$ 30,00 e máximo de R$ 500,00 por dia. Os apostadores também podem optar no portal pelos combos de apostas que podem ser de apenas uma modalidade (sorteio especial da Quina de São João) ou de várias modalidades. Na seleção do combo, o cliente pode escolher entre visualizar os números selecionados em cada aposta ou o formato “Surpresinha”, no qual o sistema escolhe aleatoriamente os números da aposta, quando da sua efetivação.

Mais informações sobre as Loterias CAIXA estão disponíveis no site oficial http://www.loterias.caixa.gov.br.

Quina de São João

Continuam as apostas para a Quina de São João. O sorteio será no dia de São João, 24 de junho, e a estimativa inicial do prêmio, que não acumula, é de R$ 140 milhões. O prêmio será pago a quem acertar a maior quantidade de números sorteados na primeira ou nas demais faixas de premiação.

Fonte: Assessoria de Imprensa da CAIXA / Foto: Iago Almeida / Redação CSul