Mega-Sena acumula e vai sortear prêmio de R$ 100 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.014 da Mega-Sena e o prêmio pode pagar, já no próximo sábado, cerca de R$ 100 milhões.

Os números sorteados na noite desta quarta-feira foram: 16 – 32 – 40 – 46 – 53 – 56. Segundo a Caixa, 46 apostadores acertaram na Quina, com prêmio de R$ 65.621,53. para cada um. A quadra saiu para 4.140 apostadores, que vão receber R$ 1.041,61.

Os jogos podem ser feitos em qualquer casa lotérica do país.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de acertar as seis dezenas.

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Reprodução