Manifestante é baleado em protesto de caminhoneiros no Rio Grande do Sul

Um homem que protestava contra a alta do preço do diesel no km 347 da RSC-386, em Estrela, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, foi atingido com um tiro na perna no início da tarde desta sexta-feira (25).

As informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) são de que a vítima estava na concentração de caminhoneiros e foi baleada quando o condutor de uma caminhonete reagiu à abordagem de um grupo de manifestantes.

Ferido, o manifestante foi levado Hospital de Estrela. O estado de saúde dele não foi divulgado. O atirador foi preso logo após o crime, na Fazenda Vila Nova. As identidades dos envolvidos ainda não foram divulgadas pela polícia.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: REUTERS/Ricardo Moraes/Arquivo