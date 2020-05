Maioria dos estados já tem mais de 70% de ocupação de UTI para Covid-19

Pin Compartilhar 0 Compart.

Pela primeira vez desde a eclosão da pandemia do novo coronavírus no Brasil, a maioria dos estados brasileiros registra uma ocupação maior que 70% dos leitos públicos de terapia intensiva para o tratamento da Covid-19.Levantamento da reportagem aponta que 17 dos 26 estados já têm pelo menos sete de cada dez leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ocupados. Em três deles -Ceará, Amapá e Pernambuco- a ocupação está acima de 90%.

O avanço do número de pacientes graves acontece no mesmo momento em que parte dos estados anuncia medidas de abertura gradual do comércio e de outros setores da economia, caso de São Paulo, Ceará e Maranhão.

Mesmo nos estados que adotaram medidas restritivas mais rígidas e bloqueio total em algumas cidades, caso de Pernambuco, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro, o número de pacientes graves internados permanece em patamares considerados preocupantes.

Em Pernambuco, onde a taxa de ocupação oficialmente divulgada é de 97%, o tamanho da fila de pacientes com síndrome respiratória aguda grave que aguardam uma vaga de UTI nos hospitais da rede estadual de Pernambuco diminuiu 26% em três semanas.No dia 4 de maio, 256 doentes esperavam por um leito, número que caiu para 190 nesta quarta-feira (27). Ainda há casos de infectados pelo novo coronavírus que aguardam a transferência há mais de duas semanas.

No Rio de Janeiro, a abertura de uma nova ala no hospital de campanha do Maracanã na última sexta (22) aliviou um pouco a situação. A ocupação dos leitos de terapia intensiva estaduais, que era de 90% há uma semana, passou para 82% nesta terça.Parte das 160 vagas abertas ali, porém, deve ser rapidamente ocupada nos próximos dias, já que o estado tem uma fila de 286 pessoas aguardando transferência. Seis hospitais de campanha fora da capital ainda não foram inaugurados -um deles vai começar a receber pacientes nesta quinta.

No estado de São Paulo, 4.779 pacientes estavam em leitos de UTI com Covid-19 nesta terça, com uma ocupação de 74% das vagas disponíveis.Na capital paulista, segundo o prefeito Bruno Covas, a ocupação de leitos de terapia intensiva nesta terça era de 85%. Há mais de três semanas, o índice tem se mantido entre 85% e 92%.