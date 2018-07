Maior encontro de motocicleta da América Latina e terceiro maior do mundo comemora a sua 15ª edição

Na próxima semana o Distrito Federal será tomado por milhares de motociclistas vindos das mais diversas partes do mundo. Em sua 15ª edição, o Brasília Capital Moto Week, realizado entre 19 e 28 de julho, na Granja do Torto, apresenta atrações nacionais e internacionais, e traz legados sociais relevantes para a Capital. Este ano, o maior evento do segmento na América Latina e o terceiro maior do mundo, tem foco em ações de sustentabilidade e protagonismo feminino.

Nesta edição são esperadas 680 mil pessoas, 300 mil motos e 1.704 moto clubes do Brasil e de países como Estados Unidos, Canadá, México, Espanha e Irlanda. Em 2017, o evento movimentou mais de R$ 55 milhões na economia local e, a expectativa deste ano é alcançar cifras ainda maiores. O Brasília Capital Moto Week é considerado o maior evento do Distrito Federal e já entrou para o calendário oficial de Brasília.

O festival irá contar com shows de peso como Capital Inicial, Titãs, Scalene, Raimundos e outras 48 atrações musicais. Além de casamentos, espaço voltado para as motociclistas, o Lady Bikers, Moto kids, globo da morte, bares temáticos e uma série de atrações que prometem conquistar até quem não está familiarizado com o mundo das duas rodas.

Protagonismo feminino – As mulheres se empoderaram desta edição e fizeram um espaço só delas, o Lady Bikers, que conta com salão de beleza Hélio Diff, lojas de roupas e acessórios, farmácia, espaço zen e tatoo. Quem comparecer ao complexo irá se surpreender com as inúmeras opções disponíveis. Entre elas, a galeria de arte de Ralfe Braga, bares temáticos, Saloon, exibições do Globo da Morte, Bungee Jump, Luta livre e até cinema ao ar livre. Além da diversidade gastronômica e casamentos, que já estão com hora marcada para ocorrer dentro do Brasília Capital Moto Week. “Este ano comemoramos os 15 anos do Brasília Capital Moto Week e escolhemos enaltecer pessoas. Vamos falar dos motoclubes, de irmandade e parceria. É isso o que queremos mostrar para a cidade, para o Brasil e para o mundo”, diz Juliana Jacinto, uma das organizadoras do festival.

Algumas das ações de Sustentabilidade – Toda a produção foi pensada de acordo com requisitos de responsabilidade socioambiental. Uma das ações é mitigar a emissão de carbono. Ao fim do evento, a partir do cálculo do volume de gás emitido, serão plantadas mudas de árvores para compensar o impacto. “Este ano, nossa estimativa é plantar mais de dez mil árvores. Na última edição foram duas mil mudas e o mais interessante é que os motoclubes que apoiaram a ação acompanham o desenvolvimento das árvores até hoje”, afirma Marco Antônio Portinho, um dos organizadores do Capital Moto Week.

Reciclagem de resíduos – Coleta seletiva e destinação adequada dos resíduos. O objetivo principal é reduzir os materiais descartáveis que geram lixo e impactam na natureza. Na praça de alimentação estará disponível o canudo compostável, feito de material biodegradável que se decompõem mais rapidamente no meio ambiente. Todo Staff do evento usará squeeze ao invés de garrafa descartável e haverá com pontos de reabastecimento de água. Os fornecedores do festival foram orientados a gerar resíduos que possam ter destinação adequada, como embalagens alternativas ao plástico como papel e amido de mandioca. Os resíduos orgânicos vão ser encaminhados para compostagem, enquanto os recicláveis passarão pela triagem da cooperativa de catadores Acorbraz, que farão a triagem dos resíduos sólidos. Com destino socialmente inclusivo e ambientalmente correto, a meta é desviar o máximo de resíduos possível do aterro público sanitário.

Acessibilidade – Intérprete em libras para os shows principais, central de atendimento com monitor em libras, material em braile e arquitetura acessível.

Atrações variadas – Para as crianças, o festival oferece atrações especiais e hospedagem. Enquanto os pais se divertem, os pequenos poderão fazer atividades como oficina de massinha, pintura, hortinha, reciclagem, momento cientista, psicomotricidade e parkour. Os serviços para o público infantil contam com a assinatura do renomado Pedro Paulino e seu Club Family. Há também opção de pernoite, tanto para as crianças, quanto para os adultos. Para quem prefere acampar, os participantes que enfrentam grandes distâncias podem aproveitar o espaço Camping Ville, uma área fechada e coberta, de acesso controlado a chuveiros e banheiros.

A programação completa está disponível no site www.capitalmotoweek.com. br, onde também podem ser adquiridos ingressos, ou na loja conceito do Capital Moto Week, no piso superior do Shopping Iguatemi, em Brasília-DF.

Serviço:

15ª edição do Brasília Capital Moto Week

19 e 28 de julho, na Granja do Torto.

Mais informações: www.capitalmotoweek.com.br

