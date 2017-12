Maia diz que juristas devem entregar proposta de novo projeto contra tráfico de drogas e de armas em fevereiro

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), disse em evento no Rio nesta sexta-feira que pretende apresentar em até três meses um novo projeto de lei para atualizar a punição contra o tráfico de drogas e armas.

O tema é discutido em uma comissão com o ministro da Justiça e a pedido do secretário de segurança do Rio, Roberto Sá, que também participou do evento.

“Criamos uma comissão de juristas, liderada pelo ministro Alexandre de Moraes, que possa atualizar a legislação do combate do tráfico de drogas e de armas inclusive já fizemos uma reunião na secretaria do Rio com 19 secretários para que a gente entenda a realidade de cada estado e possa em fevereiro ter um texto”, destacou o presidente da Câmara dos Deputados.

Maia voltou a defender a continuidade das forças armadas no Rio após 2018, até quando vai o contrato. Ele disse ainda que o governo federal deve ser o protagonista na coordenação da segurança pública. Segundo o deputado, houve omissão dos governos federais até então.

Reforma da Previdência

Maia voltou a defender a votação da reforma, admitindo a dificuldade na aprovação no Congresso.

“A gente sabe que está muito distante dos 308 votos, que é muito difícil. Mas é a única forma de pagar o salário dos servidores em dia”, disse ele, comparando a situação do país com a do Rio.

Segundo ele, caso não haja reforma, o país também pode entrar numa crise sem precedentes com atrasos de servidores.

“Tenho tanta clareza que quem está preocupado com as pessoas que ganham menos são aqueles que querem votar a previdência hoje que eu vou continuar defendendo a votação, mesmo que eu saiba que é muito difícil”.