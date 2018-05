Líder dos caminhoneiros desafia governo: ‘Vai correr sangue’

presidente da Abcam (Associação Brasileira dos Caminhoneiros), José da Fonseca Lopes, acredita que o governo não poderá acabar com a greve dos caminhoneiros. Segundo ele, o cenário poderá se tornar violento com o emprego do Exército e das forças policiais na liberação das rodovias bloqueadas.

“Ninguém vai conseguir tirar o caminhoneiro. Vai correr sangue nisso aí”, afirmou Lopes em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.