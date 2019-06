Inverno começa nesta sexta

O El Niño vem influenciando o clima no Brasil desde o verão de 2019 e sua influência ainda será sentida nos meses de inverno. A estação começa oficialmente no Hemisfério Sul nesta sexta-feira (21), às 12h54. O fenômeno ocorre em razão do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, mais precisamente em áreas próximas à costa oeste do Peru e em países vizinhos. Em algumas áreas, produz secas extremas e em outras, eleva as temperaturas.

om poucas incursões de ar frio pelo interior do país, o inverno de 2019 terá poucos dias com frio intenso e deve terminar com temperaturas acima da média. O que vai predominar é a sensação de outono, com tardes relativamente quentes e noites amenas, eventualmente frias no Sul, Sudeste e em parte do Centro-Oeste.

Geadas

É justamente o frio de julho que tem potencial para provocar geada nos três estados da Região Sul e até algum risco para áreas de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Sul de Minas Gerais.