Interessados têm até o fim desta semana para se inscrever no TPS 2019

Formulários de pré-inscrição devem ser preenchidos até domingo (8). Evento ocorrerá de 25 a 29 de novembro, em Brasília

Profissionais das áreas de Tecnologia e de Segurança da Informação de todo o Brasil terão mais uma oportunidade de testar os componentes da urna eletrônica, no período de 25 a 29 de novembro, durante o Teste Público de Segurança (TPS) 2019 do Sistema Eletrônico de Votação. Para participar, os interessados devem preencher o formulário de pré-inscrição na página do TPS na internet até este domingo (8).

Podem se inscrever no evento brasileiros maiores de 18 anos. O resultado dessa primeira fase será publicado no dia 19 de setembro. De 14 a 27 de outubro, os investigadores que tiveram sua pré-inscrição aprovada deverão inscrever seus planos de teste. A publicação das inscrições aprovadas ocorrerá em 30 de outubro. O TSE arcará com os custos de passagens e diárias dos inscritos selecionados, ainda que morem no exterior.

Durante o TPS, os investigadores com a inscrição aprovada apresentarão e executarão seus planos de testes nos componentes externos e internos da urna eletrônica, na tentativa de “vencer” as barreiras de segurança e identificar qualquer possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. A Corte Eleitoral fornecerá todas as ferramentas solicitadas previamente pelos participantes para a execução dos planos.

Caso seja encontrado qualquer tipo de falha, as equipes de desenvolvimento da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do TSE realizarão as correções e, posteriormente, convidarão os investigadores para executarem novo teste e, assim, verificar se a vulnerabilidade foi corrigida.

Histórico

Esta é a quinta edição do TPS, realizado desde 2009 pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de identificar vulnerabilidades relacionadas à violação da integridade ou do anonimato dos votos de uma eleição. O teste fortalece a confiabilidade, a transparência e a segurança da captação e da apuração dos votos, além de propiciar melhorias constantes no processo eleitoral.

Primeiro em todo o mundo a fazer esse tipo de teste, o TSE abre os sistemas eleitorais para que investigadores tentem quebrar as barreiras de segurança do processo de votação. Ao abrir os sistemas para inspeção dos códigos-fonte e para testes diversos, a Justiça Eleitoral busca o aprimoramento dos mecanismos de segurança do software e do hardware, contando com a visão e com a experiência de outros órgãos públicos, de estudiosos e dos cidadãos em geral.

Leia o edital completo do TPS 2019.

Fonte: TSE / Foto: Divulgação