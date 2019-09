Inscrições no programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico Paralímpicos 2019 terminam quinta

Pin Compartilhar 0 Compart.

Termina nesta quinta-feira (12) o prazo para inscrição no programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnico, destinado à seleção de atletas e técnicos paralímpicos para a concessão do benefício. O edital 2019 da ação, publicado em 27 de agosto no Diário Oficial Minas Gerais, prevê a concessão de 88 bolsas e os valores vão de R$ 1,5 mil a R$ 5 mil, que serão repassados bimensalmente aos selecionados.

O Programa Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnico reforça a política de valorização do esporte praticada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), uma vez que contribui para a manutenção da carreira dos atletas e técnicos paralímpicos de alto rendimento, por meio do apoio financeiro àqueles que pleiteiam o benefício, com o intuito de obter o pleno desenvolvimento esportivo para que eles possam assim representar o estado e o país nas principais competições nacionais e internacionais.

Inscrição

As inscrições devem ser feitas até quinta-feira (12/9) e serão realizadas mediante cadastro no sistema disponível no site www.bolsaatleta.esportes.mg.gov.br. O atleta deve preencher seus dados pessoais e lançar o melhor resultado alcançado nas competições de referência de que participou em 2018, sendo possível realizar apenas o cadastro de um resultado em cada nível de bolsa disponível.

Já o técnico também deve efetuar o cadastro, preenchendo os dados pessoais, associando os resultados dos seus atletas já cadastrados e/ou cadastrando os resultados alcançados por eles nas competições de referência que participou no ano de 2018 ainda não cadastrados no sistema.

Os atletas ou técnicos poderão cadastrar um resultado em mais de uma categoria de bolsa, cientes de que só receberão o benefício de um pleito, sendo considerado o de maior valor, assim como eles poderão se cadastrar somente em uma modalidade.

No final da inscrição, será gerado um relatório que deverá ser impresso e assinado pelo atleta ou técnico e anexado ao sistema de inscrição, caso este seja selecionado na lista que será divulgada no dia 15 de outubro, nos sites da Sedese (www.social.mg.gov.br) e da Subsecretaria de Esportes (www.esportes.mg.gov.br), além de publicado no Diário Oficial do Estado.

Categorias

São três categorias:

Bolsa Atleta Nacional e Internacional , destinadas aos atletas que tenham participado e conquistado, em 2018, uma das três primeiras colocações nas competições de referência de âmbito nacional e internacional.

, destinadas aos atletas que tenham participado e conquistado, em 2018, uma das três primeiras colocações nas competições de referência de âmbito nacional e internacional. Bolsa Atleta Paralímpico , destina-se, exclusivamente, aos atletas que tenham conquistado medalha de ouro, prata ou bronze ou participado da última edição dos Jogos Paralímpicos, de verão ou de inverno.

, destina-se, exclusivamente, aos atletas que tenham conquistado medalha de ouro, prata ou bronze ou participado da última edição dos Jogos Paralímpicos, de verão ou de inverno. Bolsa Técnico, com apenas uma categoria e destinada aos técnicos dos atletas paralímpicos aptos a pleitearem a bolsa-atleta nas categorias bolsa-atleta nacional, internacional e paralímpico.

Etapas

A seleção dos beneficiários se dará em três etapas: homologação, quando haverá a confirmação pela entidade regional ou nacional de administração do desporto dos resultados cadastrados pelos atletas ou técnicos paralímpicos no sistema de inscrição; classificação e seleção dos beneficiários, observando os requisitos de cada categoria e a ordem especificada no edital e, por fim, a análise documental, na qual todos os documentos encaminhados pelos atletas e técnicos selecionados na 2ª etapa serão analisados pela Comissão Técnica de Avaliação da Bolsa-atleta e da Bolsa-técnico.

Após esta etapa, o atleta ou técnico selecionado deverá enviar à Secretaria, pelo sistema de inscrição, a documentação comprobatória, especificada no edital, em até cinco dias úteis a contar da notificação que será encaminhada ao e-mail cadastrado.

Mais informações podem ser obtidas na Diretoria de Incentivo ao Esporte de Formação e Rendimento da Sedese pelo e-mail: bolsa.atleta@esportes.mg.gov.br.

Confira a tabela de vagas e valores: