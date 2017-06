Incêndio destrói indústria em Guarulhos

Um incêndio de grandes proporções atinge uma indústria de produto químico em Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã desta quinta-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, houve algumas explosões no local, mas sem feridos.

A fábrica é localizada no número 491 da Rua Décio da Silva, no bairro de Bonsucesso, próximo à divisa com Arujá, também na região metropolitana de São Paulo. Ao menos 19 viaturas dos bombeiros foram enviadas para o local.

As chamas se alastraram rapidamente, e a fumaça podia ser vista da Rodovia Presidente Dutra no fim da manhã. Ainda não se sabe como o fogo teve início.

Por ser tratar de uma empresa de produtos químicos, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) foi acionada para o local.

Fonte: R7