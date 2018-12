Incêndio de grandes proporções atinge refinaria de Manguinhos, no Rio

Um incêndio de grandes proporções atinge a refinaria de Manguinhos, no Rio, na tarde desta segunda-feira (17). Não há informações de feridos.

O Corpo de Bombeiros faz uma megaoperação para controlar o incêndio, que se alastra rapidamente pelo terreno da refinaria.

De acordo com informações do Centro de de Operações da Prefeitura do Rio, o incêndio teve início por volta das 14h (horário de Brasília).

Por medida de segurança, a pista lateral da avenida Brasil, na altura da linha amarela (sentido centro), foi interditada.

MANGUINHOS

Desapropriada em 2012, a refinaria de Manguinhos reabriu em 2014 com a anulação do decreto de desapropriação no STF.

À época, o governo Sérgio Cabral embasou a desapropriação em uma dívida de R$ 406 milhões da refinaria, por não recolher impostos sobre as vendas de combustíveis.

Inaugurada em 1954, Manguinhos é hoje controlada pelo grupo empresarial do advogado Ricardo Magro.

Foi investigada em 2013 por sonegação fiscal. O caso foi arquivado.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução/TV Globo