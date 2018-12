Incêndio de grandes proporções afeta cerca de 600 casas em Manaus; Temer oferece ajuda federal

Um incêndio no bairro Educandos, em Manaus (AM), atingiu cerca de 600 casas na noite desta segunda-feira (17). As informações são da Defesa Civil. Quatro vítimas foram levadas a hospitais da capital.

De acordo com o G1, o incêndio começou por volta das 20h em uma região com dezenas de casas de madeira entre as ruas Inácio Guimarães e Nova. O fogo se propagou para residências de alvenaria. A situação das chamas foi agravada pela quantidade de veículos estacionados nas vias, o vento constante e uma falha na distribuição de energia elétrica. A prefeitura informou a criação de uma força-tarefa para atender vítimas e famílias desabrigadas pelo incêndio. A equipe é formada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil, Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manautrans), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Fundo Manaus Solidária. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o fogo foi controlado. O subcomandante do Corpo de Bombeiros do Amazonas, Coronel Josemar Santos, disse que por volta da 1h desta terça-feira foi possível controlar o fogo. “Conseguimos conter o incêndio. Estamos na fase de rescaldo, para tentar evitar a reingnição. A operação durou em torno de três horas”, disse o subcomandante dos Bombeiros Militares do Amazonas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, há indícios de que a ocorrência tenha começado após a explosão de uma panela de pressão em uma das residências. O vento estava muito forte e ajudou o fogo a se alastrar pelas casas de madeira. De acordo com os bombeiros, foram mobilizados 100 bombeiros e 14 caminhões. Segundo eles, mais de 100 mil litros d’água foram usados para combater o fogo. Michel Temer O presidente Michel Temer colocou hoje (18) os órgãos do governo federal à disposição das autoridades estaduais do Amazonas. Temer se manifestou em sua conta pessoal no Twitter. “Minha solidariedade às famílias vítimas do incêndio em Manaus. Falei com o prefeito [de Manaus] Arthur Virgílio [PSDB] e coloquei o governo federal à disposição.” Vídeos e imagens do incêndio estão circulando no twitter. Muito triste ver a destruição #Educandos #Incendio #Manaus #forcaEducandos pic.twitter.com/AB7M6UQQsF — Anja Normando🐜🌶💋 (@angela_normando) December 18, 2018 isso que aconteceu no educandos mexe com a estrutura emocional de qualquer pessoa 💔 vms refletir mais sobre algumas coisas que são fútil.!

Não reclame se você não tiver roupa pro Natal ou pro ano novo, tem mta gente que vai ficar sem casa, e sem nada .#educandos pic.twitter.com/7xww5E3ioc — sereiaoficial🧜🏻‍♀️🥀 (@PontesLohanny) December 18, 2018 Que Deus proteja todas essas pessoas! #educandos pic.twitter.com/02SbwrgTMI — Leonardo leal (@leonardoleal___) December 18, 2018 Meu Deus, que aperto no coração 😭😭😭 #Educandos pic.twitter.com/ZGvZKatkBg — B (@beatrizbzz) December 18, 2018 Uma ação está sendo mobilizada para ajudar as famílias atingidas As doações podem ser entregues na Paróquia Nossa Senhora do Perpétua Socorro localizado na Rua Inocêncio de Araújo, N° 44, ou no Ministério de Crianças Pentecostal- (MCP), localizado na Rua Macurani, N° 257, no bairro de Educandos. Água, alimentos e roupas. pic.twitter.com/wqOc51WRWv — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) December 18, 2018 Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução