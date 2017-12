Incêndio de grande proporção atinge galpão em Osasco, na Grande SP; Em Tremembé-SP, outro incêndio interdita via

Segundo o Corpo de Bombeiros, que atua para conter o fogo, trata-se de um depósito de distribuição de um supermercado localizado na avenida Doutor Alberto Jackson Byington, altura do número 3077, no bairro Jardim Santa Fé.

Até o momento, não há registro de vítimas. Por volta das 13h50, havia 15 carros dos bombeiros no local tentando conter as chamas, que podem ser vistas a quilômetros de distância.

O Corpo de Bombeiros demorou aproximadamente sete horas para apagar na manhã desta quarta o incêndio que atingiu um galpão em Tremembé, na Zona Norte de São Paulo. O fogo alcançou ainda outro galpão, este na Capela do Socorro, na Zona Sul da capital.

As causas do fogo nesses lugares ainda são desconhecidas. Não houve registro de vítimas. Os galpões estariam fechados quando os incêndios começaram.

Por causa do incêndio no galpão da Rua Pascoal Gomes da Silva, na Zona Norte, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou a via e desviou o trânsito para garantir a segurança dos motoristas e de seus veículos.