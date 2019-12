Incêndio atinge prédio comercial no centro de São Paulo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um incêndio atingiu na tarde da última quinta-feira (26), um prédio comercial no centro de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 16h40 no segundo andar do edifício.

Ao todo, 21 viaturas e 54 bombeiros foram empenhados para controlar as chamas. Não há informação sobre vítimas. A causa do incêndio também não foi informada.

No local, funcionam a gravadora especializada em música sertaneja, Gravodisc, e uma loja de peças para lambretas e vespas.

Segundo informações, a dona do prédio e da loja, Luzia Latorre, 68, conta que estava no mezanino e ouviu os gritos da dona da gravadora de que o prédio estava pegando fogo.“Eu desci, chamei os bombeiros e tirei as motos que estavam no local”, contou a mulher.

A gravadora já teve como clientes duplas famosas, como Rick & Renner, Leandro & Leonardo e outros.

Na terça-feira (24), véspera de Natal, outro incêndio de grandes proporções atingiu um prédio comercial na Vila Maria, na zona norte. O edifício ficava na Rua Santa Olívia, próximo à Marginal do Tietê e à Rodovia Presidente Dutra.

Fonte: Noticias ao Minuto/Foto: Metropoles