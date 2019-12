Humorista “Bonitinho” que viralizou nas redes sociais, é morto a tiros no Rio de Janeiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma triste notícia abalou o mundo das redes sociais na manhã desta quinta-feira (05). O humorista “Bonitinho” ou simplesmente “Jamelão Buiu” foi morto á tiros na madrugada de hoje, quando voltava de um baile Funk, na ilha do Governador.

Diogo, como era seu nome, estava em um carro com mais dois amigos que também eram seus empresários, além deles, um outro amigo vinha logo atrás em uma motocicleta os quatro foram mortos.

Os amigos estavam em um baile Funk, no morro do “Dendé” em comemoração de aniversário, de um dos chefes do morro, Marco Vinícius dos Santos o “chapola”. Segundo informações da Polícia Militar, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizava uma operação na comunidade.

Em nota a PM comunicou que foram acionados no início da madrugada desta quinta-feira para verificarem uma informação do setor de inteligência, sobre uma reunião de lideranças do tráfico de diversas localidades na comunidade do Dendê, Ilha do Governador. Um policial também ficou ferido na ação e foi socorrido ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM).

Em comunicado, a Polícia Militar encerrou dizendo “Logo na chegada das equipes à comunidade, houve forte ataque dos criminosos, gerando intenso confronto. Após cessarem os disparos, os policiais encontraram um veículo batido em um poste, com três ocupantes feridos, e também um motociclista ferido”, diz o comunicado.

Em nota, a Polícia Civil informou que Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou inquérito para apurar as circunstâncias das mortes. Foi realizada perícia no local e uma perícia complementar ao veículo já está programada.

O Governador Wilson Witzel, disse que ainda é preciso esclarecer o máximo de informações possíveis.

Jamelão Buiu, estava no auge da sua carreira, o homem de 36 anos, era portador de deficiência mental, com seus vídeos e posts engraçados, Jamelão ganhou fama com mais de 400 mil seguidores no instagram, 100 mil inscritos em seu canal no Youtube. Além disso, ele também fazia participações em eventos com varias celebridades, cantando com Nego do Borel (esse inclusive lamentou a morte do amigo em comentário no instagram), o cantor Belo também foi outra celebridade que Jamelão fez amizade no meio artístico.

Uma das marcas registradas era a gravação do vídeo “sextou”, no qual comemorava a chegada do fim de semana. Flamenguista, era conhecido pela torcida, principalmente após ter gravado um vídeo ao lado do jogador Rodinei.

Fans e seguidores de todo o Brasil lamentaram o morte do humorista.

Redação CSUL – Alisson Marques