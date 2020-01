Homem é atropelado por trator enquanto dormia nas areias, em Praia Grande

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um morador de rua foi atropelado por um trator neste último fim de semana enquanto dormia na praia Cidade Ocian, na Praia Grande (71 km de São Paulo). Ele estava sem documentos e ainda não foi identificado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o homem estava entre sacos de lixo quando foi atingido no rosto pelo veículo que fazia a limpeza na orla da praia.

O homem foi levado ao Hospital Irmã Dulce, na Praia Grande, onde permanece internado. Segundo a assessoria do hospital, ele deu entrada por volta das 21h com uma fratura no rosto e está recebendo “toda assistência necessária”.

A Prefeitura da Praia Grande disse que o funcionário que dirigia o trator no momento do acidente é funcionário concursado da administração e habilitado para dirigir o veículo.

Segundo a administração, a limpeza das praias do município é feita à noite durante a alta temporada “justamente para evitar qualquer tipo de acidente”.

“A orientação da Secretaria de Serviços Urbanos é que assim que seja notado a chegada de banhistas pela manhã, o trabalho seja encerrado. A orientação já foi reforçada pela equipe junto aos funcionários”.

Este é o segundo atropelamento por trator em praias paulistas em uma semana. No dia 29 de dezembro, uma mulher de 75 anos foi atingida na praia de Itararé, em São Vicente (65 km de São Paulo). Ela morreu no dia 2 de janeiro.

Outras cidades

Por conta dos dois casos de atropelamentos, prefeituras de cidades litorâneas disseram à reportagem que reforçaram a orientação às equipes que fazem limpeza das praias para ficarem atentas aos banhistas e evitar novos acidentes.

Na maioria das cidades, a limpeza das praias é feita durante a madrugada ou no início da manhã. Em alguns casos, como no Guarujá, não é usado trator na parte fofa da areia da praia.

Antes dos casos de Praia Grande e São Vicente, nenhuma cidade do litoral paulista registrou atropelamento por trator na orla das praias.

Fonte: Notícias ao Minuto/Foto: Pixabay