Governo publica decreto que autoriza uso das Forças Armadas em penitenciárias

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de quarta-feira, 18, decreto que autoriza o emprego das Forças Armadas para a “garantia da lei e da ordem” no sistema penitenciário brasileiro.

A medida é uma resposta do governo à crise enfrentada pelos estados no sistema penitenciário. Desde o começo do ano, pelo menos cinco estados já registraram mortes, rebeliões, fugas e brigas entre membros de facções rivais no interior de estabelecimentos prisionais: Amazonas, Roraima, Paraná; Rio Grande do Norte e Minas Gerais. Em outras unidades da Federação, houve fugas e tentativas de fuga e as forças de segurança estão em alerta.

De acordo com o texto, as Forças Armadas executarão atividades em todos os presídios brasileiros para a detecção de armas, aparelhos de telefonia móvel, drogas e outros materiais ilícitos ou proibidos.

A atuação dos militares dependerá de anuência do governador de cada Estado e será realizada em articulação com as forças de segurança pública e com o apoio de agentes penitenciários do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça.

O uso das Forças Armadas em presídios foi anunciado na terça-feira, 17, pelo governo, após reunião do presidente Michel Temer e integrantes da gestão federal para avaliar a crise nas penitenciárias brasileiras.

O porta-voz de Temer, Alexandre Parola, informou que o governo decidiu lançar mais medidas de apoio aos estados por considerar que a crise do sistema penitenciário ganhou “contornos nacionais”.

Temer também determinou a criação de uma comissão para reformar o sistema penitenciário brasileiro, com integrantes do Executivo, Judiciário, Legislativo e sociedade civil organizada. Enquanto isso, em outra reunião, secretários de segurança nos estados pressionavam o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para a criação de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que vincule os repasses para a área de segurança, como é feito hoje para as áreas de saúde e educação. No Rio Grande do Norte, a Penitenciária Estadual de Alcaçuz, onde 26 detentos foram mortos no fim de semana, viveu mais um dia de grande tensão.

“Em iniciativa inovadora, o presidente da República coloca à disposição dos governos estaduais o apoio das Forças Armadas. A reconhecida capacidade operacional de nossos militares é oferecida aos governadores para ações de cooperação específicas em penitenciárias. Haverá inspeções rotineiras dos presídios com vistas à detecção e à apreensão de materiais proibidos naqueles instalações”, disse. Segundo ele, a operação “visa restaurar a normalidade e os padrões básicos de segurança dos estabelecimentos carcerários brasileiros”. A ação só será possível se os governadores concordarem com a presença dos militares nos presídios, a fim de não prejudicar a atuação dos governos estaduais, que são os responsáveis constitucionais pelos estabelecimentos carcerários.

Além da comissão para reformar o sistema penitenciário, está sendo criado um comitê de integração e cooperação na área de inteligência composto pelos ministros da Justiça, da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional, como se fez nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, no ano passado.