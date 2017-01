Governo investe R$ 11 milhões na agricultura familiar

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai investir R$ 11 milhões em 35 projetos da agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).Os novos contratos contemplarão cerca de 1.450 pequenos produtores, que fornecerão 4,7 mil toneladas alimentos para a entidades socioassistenciais da Paraíba.

Alimentos como queijo, carne de caprino, mel e polpas de frutas, serão doados para Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), bancos de alimentos e para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).

Os agricultores são vinculados a associações e cooperativas dos municípios de Areia, Araçagi, Alhandra, Barra de Santa Rosa, Caraúbas, Conde, Cruz do Espírito Santo, Itatuba, Jacaraú, Marí, Nazarezinho, Nova Floresta, Monteiro, Mamanguape, Picuí, Pitimbu, São Bentinho, São José do Rio do Peixe, Sousa, Sumé, Santa Rita e São Sebastião de Lagoa de Roça.

Entre os fornecedores estão a Associação dos Trabalhadores Rurais de Santa Helena e Nossa Senhora de Fátima, a Associação da Comunidade Negra do Senhor do Bonfim, a Associação dos Agricultores e Fultricultores de Nova Floresta, a Associação Comunitária Rural de Angico, a Associação Comunitária de São José, a Associação de Desenvolvimento Comunitário Rural de Barriguda dos Queiroz e a Associação Sumeense de Avicultura.

