Governo do Brasil abre chamada pública para financiar pesquisas contra coronavírus

Serão destinados R$ 50 milhões pelos ministérios da Saúde e de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A apresentação de propostas pode ser feita até o dia 27 de abril e o resultado será divulgado em 15 de junho

Pesquisadores de todo o país já podem inscrever projetos de enfrentamento ao coronavírus (COVID-19) para receber recursos do Governo Federal. Por meio de uma parceria entre os ministérios da Saúde (MS) e de Ciência, tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) serão investidos R$ 50 milhões no financiamento de onze linhas temáticas, que incluem, por exemplo, o desenvolvimento de novos métodos de prevenção e controle, diagnóstico, tratamento e vacinas contra coronavírus e outras doenças respiratórias. As propostas podem ser encaminhadas até o dia 27 de abril na Plataforma Carlos Chagas. O resultado final será divulgado em 15 de junho de 2020.

Leia o conteúdo na íntegra em saude.gov.br

Fonte: Agência Saúde/Foto: Reuters