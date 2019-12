Governo de Minas Gerais irá quitar pagamento de 13º salário para funcionários públicos

Pin Compartilhar 0 Compart.

Deputados estaduais aprovaram, no final da manhã de hoje, por unanimidade, o projeto que autoriza o governo estadual a antecipar os créditos que tem direito sobre a comercialização do metal nióbio para pagar o 13º salário de todo o funcionalismo estadual.

O placar ficou em 73 votos a zero. Além do abono de final de ano, esta transação financeira vai permitir seis meses de salários em dia para os servidores. O texto segue para sanção do governador Romeu Zema, autor do projeto. O próximo leilão de nióbio será agendado na semana que vem, cerca de quarenta empresas já estão cadastradas para a compra, e logo depois será definido o dia do pagamento do 13°. O valor mínimo que o governo precisa é de cinco bilhões de reais.

Foto: Édesio Ferreira/EM/D.APress