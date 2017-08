Governador recebe prêmio que destaca Copasa como melhor empresa do Brasil em saneamento básico

A presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Sinara Inácio Meireles, levou ao governador Fernando Pimentel, no Palácio da Liberdade, o prêmio recebido pela Copasa como melhor empresa do Brasil no quesito água e saneamento básico. A homenagem é uma iniciativa do jornal Valor Econômico, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas e o Serasa Experian.

A premiação analisa o balanço das empresas em 25 setores da economia, dentre eles o de água e saneamento. Segundo o governador, a premiação é um reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado pela Copasa em Minas Gerais.

“É bom lembrar que, quando nós assumimos o Governo, a Copasa estava numa situação lamentável, com endividamento muito alto, receitas caindo, concessões sendo canceladas, e o principal, ia faltar água para os municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Foi o trabalho da nova direção e dos funcionários da Copasa, com apoio do nosso Governo, que fez com que a empresa se recuperasse e recebesse o título de melhor empresa de água e saneamento do Brasil. É um orgulho para Minas Gerais. Parabéns para a Copasa, parabéns para Minas Gerais.”, destacou Pimentel.

Sinara Inácio Meireles lembrou que, nessa categoria, foi a primeira vez que a Copasa é premiada, e que não houve uma candidatura para essa premiação. A presidente da companhia conta ainda que, dentre o grupo de empresas analisadas no setor de saneamento, a Copasa foi a que apresentou os melhores resultados do ponto de vista da recuperação econômica.

Fonte: Agência Minas