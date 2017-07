Frio no sul, sudeste e centro-Oeste e parte da região Norte nessa semana

Ainda conforme as previsões, esse ar frio vai se deslocar pelo país durante os próximos dias, derrubando as temperaturas na região Sudeste e atingindo também os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Mato Grosso do Sul e grande parte de Mato Grosso.

De acordo com a Climatempo, o frio intenso começou no domingo (16) sobre o centro-norte e leste da Argentina e no Uruguai, avançando depois sobre o Paraguai e a Bolívia até chegar ao Brasil. Esta massa de ar polar poderá a mais forte a agir sobre a América do Sul neste ano.

Até agora, a menor temperatura registrada no Brasil em 2017 foi de -5,7ºC em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, no dia 26 de junho.

Centro-Oeste

Em Mato Grosso do Sul, houve quedas também nas temperaturas. A mínima do estado nesta manhã foi de 5°C, registrada em Ponta Porã. O céu amanheceu nublado em quase todas as regiões e em alguns locais teve garoa. As temperaturas continuam caindo e podem chegar perto de zero grau por conta de uma massa de ar polar muito forte, segundo o meteorologista Natálio Abrahão Filho.

Já em Mato Grosso, a frente fria derrubou temperatura em Cuiabá e mínima pode chegar aos 9º C, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuiabá, as temperaturas devem ser ainda mais baixas. A previsão é que a mínima seja de 1º C nesta terça-feira, com a máxima chegando aos 18º C.

No Distrito Federal, o que tem mexido com a percepção de frio do brasilienses são os ventos, que estão mais fortes e intensos neste ano. “Em termos numéricos, a temperatura não está mais baixa que em outros anos. O que se mostra é que as massas [de ar frio] estão vindo mais fortes da região de origem”, segundo o meteorologista Manoel Rangel.

Nordeste

Alagoas tem registrado baixas temperaturas no final da quadra chuvosa, como é conhecido o período entre abril e julho no estado, mas esta semana já é a mais fria até então, segundo a Sala de Alerta da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado (Semarh)

Nesta madrugada, o município de Arapiraca, no Agreste do estado, registrou 15,1ºC, a menor temperatura dos últimos anos, que normalmente registra mínimas entre 18 e 20 graus neste período. A previsão é de madrugadas com frio intenso durante a semana.

Já no Rio Grande do Norte, os termômetros estão marcando 20ºC em julho e natalenses estão tirando os agasalhos do armário.