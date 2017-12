Fiat convoca recall do recém-lançado Argo por risco de airbag não funcionar

A Fiat convocou nesta quinta-feira (7) o recall de 21.778 unidades do Argo, hatch lançado em junho. São quase todas as unidades do modelo, que teve, até novembro, 22.336 emplacamentos, segundo a federação dos distribuidores, a Fenabrave.

Segundo a Fiat, um possível rompimento no chicote elétrico do volante do Argo pode fazer o airbag do motorista ser desativado ou, “em casos extremos”, abrir sem motivo, “com consequentes danos físicos e materiais ao condutor, aos passageiros e a terceiros”.