Famosos dão o último adeus a Gugu Liberato

Família, fãs e amigos de Gugu chegaram para dar o último adeus ao apresentador, falecido na última sexta-feira (22), após uma queda estimada em cinco metros de altura; Gugu teve sua morte cerebral decretada ainda no final da última semana, nos EUA.

Gugu deixa sua mulher, e 3 filhos além de muitos amigos e fãs; Dentre eles várias celebridades que compareceram ao velório, como: Luiz Bacci, Ana Hickmann, o cantor Leandro do grupo KLB, o jornalista e apresentador César Filho, as apresentadoras Eliana e Luciana Gimenez, a cantora Simony ; Bastante emocionados Mara Maravilha e Celso Portiolli também foram dar o último adeus ao amigo. O prefeito de São Paulo João Dória Júnior foi outro que compareceu ao sepultamento. Silvio Santos que durante muito tempo foi mais do que um patrão para Gugu, como o próprio dizia, além de ter sido o primeiro a dar uma oportunidade á ele em 1981, enviou uma coroa de flores e cancelou sua gravação de hoje, no entanto, no confirmou presença no velório.

O corpo de Gugu será velado durante toda quinta-feira (28), até na sexta-feira (29) ás 10h, quando depois será levado, pelo carro dos Bombeiros, para o Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, onde será sepultado no jazigo da família.

Foto: FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO