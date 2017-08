Famílias pagam taxa e compram material de construção para enterrar parentes em Ferraz

Famílias que precisaram enterrar parentes no Cemitério da Saudade, em Ferraz de Vasconcelos, dizem que além de pagar a taxa de sepultamento de R$ 150 tiveram que comprar o material de construção necessário, como bloco e areia, por conta própria. Uma mulher também passou pela mesma situação ao transferir os ossos da mãe dela do Cemitério do Cambiri para o da Saudade, mas, neste caso, a situação teve um agravante: ela carregou os ossos da mãe no próprio carro, sem nenhuma documentação, e teve que deixá-los na administração enquanto ia comprar material de construção. A Prefeitura nega a falta de material.