Explosão de carro-forte espalha dinheiro em rodovia do Ceará

Um ataque a um carro-forte na cidade de Umirim, no interior do Ceará, espalhou milhares de cédulas de R$ 50 e R$ 100 na rodovia BR-222 nesta segunda-feira. A explosão que destruiu por completo o veículo, teria sido cometida por um bando de dez homens, que recolheu parte do dinheiro transportado em malotes no carro-forte e fugiu em seguida.

Conforme relata o G1, os homens chegaram ao local do crime usando três veículos. Eles trocaram tiros com os seguranças, rendendo os funcionários em seguida. Depois, instalaram explosivos nos veículos, pegaram parte do dinheiro e fugiram de carro do local. Não houve feridos durante a ação.

A área da explosão foi isolada por funcionários da empresa Prosegur Brasil Transportes de Valores e Segurança, responsável pela carga, que tiveram o trabalho de coletar o que sobrou do montante transportado. Testemunhas contaram à polícia que alguns moradores da região tentaram se aproximar do local do crime para saquear o dinheiro, mas foram contidos por agentes.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Joel Santana / Pixabay