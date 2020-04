EUA, Alemanha e Itália adquirem mais de 50% do café brasileiro no primeiro trimestre de 2020

Foram exportadas 9,6 milhões de sacas de 60kg dos cafés brasileiros com receita cambial de US$1,3 bilhão ao preço médio de US$ 136 cada saca

No primeiro trimestre deste ano de 2020, a soma total das exportações dos Cafés do Brasil atingiu volume físico equivalente a 9,6 milhões de sacas de 60kg, e a receita cambial obtida foi de US$ 1,3 bilhão, com preço médio de US$ 135,48 a saca. Nesse período, se for estabelecido um ranking dos dez países que mais importaram os cafés brasileiros, constata-se que os EUA continuou sendo o principal importador, com 1,8 milhão de sacas adquiridas, cujo volume correspondeu a 19,3% do total das exportações. A Alemanha, segundo maior importador, adquiriu 1,7 milhão, total equivalente a 17,8% das exportações; e a Itália, em terceiro, com 939 mil sacas (9,8%).

Na sequência desse ranking, a Bélgica se destaca em quarto lugar, com 493,6 mil sacas (5,2%); Japão, em quinto, com 485,6 mil sacas (5,1%); em sexto, a Federação Russa, com 322,5 mil sacas (3,4%); Turquia, em sétimo, com 282,6 mil sacas (2,9%); Espanha, em oitavo, com 245,2 mil sacas (2,6%); Canadá (nono), com 221,2 mil sacas (2,3%); e, por fim, na décima colocação, destaca-se a França, com 203,8 mil sacas adquiridas do Brasil, cujo volume corresponde a 2,1% do que foi exportado no primeiro trimestre de 2020.

Fonte: Embrapa/Foto: Divulgação