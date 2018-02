Estrada Real lança aplicativo para turistas compartilharem aventuras pela maior rota turística do Brasil

Os viajantes da maior rota turística do país agora podem compartilhar cada momento de suas aventuras pela Estrada Real (ER) com o novo aplicativo para envio de vídeos na fan page do Instituto Estrada Real (IER) no Facebook. Para participar basta preencher gratuitamente o cadastro por meio do app na página do IER e encaminhar seu vídeo de no máximo 100mb em qualquer formato digital.

Cada autor poderá participar com quantos vídeos quiser, sendo que os vídeos serão avaliados individualmente e deverão conter em sua legenda a informação da localidade onde foi captado (cidade ou distrito) e uma breve descrição. A equipe do Instituto Estrada Real avaliará os vídeos enviados dentro de alguns critérios como criatividade, inovação e relevância com o tema proposto. Um vídeo será publicado por semana.

Para a analista de projetos da Estrada Real, Daniele Teixeira, a iniciativa da ER visa aproximar ainda mais os turistas da maior rota turística do Brasil. “Nosso intuito é o de trazer o viajante para cada vez mais próximo da Estrada Real. A tecnologia é parte integrante de nosso cotidiano hoje em dia e temos a certeza de que nossos turistas produzem uma quantidade de material incrível que merece e deve ser compartilhado entre os amantes da Estrada Real,” concluiu.

Para participar, basta se aventurar pela Estrada Real, gravar cada momento das aventuras e acessar bit.ly/videodoviajante.

Fonte: Sistema FIEMG / Foto: Reprodução