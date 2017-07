‘Espero que passe a vida na cadeia’, diz filho sobre pai que confessou morte da ex-mulher em Sertãozinho

Desde o desaparecimento da mãe em junho, Leonardo acreditava no envolvimento do pai no caso e que ele poderia atentar contra a vida de Nádia.

Segundo o suspeito, Nádia foi morta no mesmo dia com dois tiros e o corpo foi deixado no canavial. Confirmando a investigação da polícia, André Luiz revelou que vendeu o próprio carro para comprar a arma usada no crime. Ele disse que o revólver foi jogado no Rio Pardo, junto com as roupas de Nádia. O homem contou que a vítima manteve relação sexual com ele na tentativa de se salvar.