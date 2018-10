Médicos não liberam Bolsonaro, e Haddad propõe debate na enfermaria

Jair Bolsonaro foi avaliado por dois médicos nesta quarta-feira (10) e os especialistas concluíram que ele ainda não possui condições de fazer campanha. Desta forma, o candidado do PSL à Presidência da República fica impedido de participar dos próximos debates na TV.

O cirurgião Antônio Luiz Bonsucesso Macedo e o cardiologista Echenique cuidaram do capitão reformado no período em que ele esteve internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Eles viajaram até o Rio de Janeiro só para atender o candidato.

De acordo com o G1, os profissionais disseram que Bolsonaro perdeu 15 quilos de massa muscular e ainda está fraco.

“Ele não tem mais inclusão de ferro na veia, como estava sendo feito, não tem mais antibiótico na veia, não tá mais com home care do Eisten o tempo todo, que nós temos mantido. Então ele vai fazer uma intensa reposição nutricional e fisioterapia e, com certeza, pelo que nós conhecemos dele, quinta-feira que vem vamos liberá-lo para tudo que for necessário”, afirmou Macedo

Por conta disso, Fernando Haddad se colocou à disposição para debater com o adversário até em uma enfermaria. O candidato do PT se manifestou pelas redes sociais.

“Vamos fazer uma campanha propositiva e demarcar as diferenças entre projetos. Agora, meu adversário precisa participar dos debates. Eu estou disposto a ir até uma enfermaria se for preciso para debater o Brasil. Ninguém pode ser eleito sem apresentar as suas propostas ao povo”, publicou o ex-prefeito de São Paulo no Twitter.

Vamos fazer uma campanha propositiva e demarcar as diferenças entre projetos. Agora, meu adversário precisa participar dos debates. Eu estou disposto a ir até uma enfermaria se for preciso para debater o Brasil. Ninguém pode ser eleito sem apresentar as suas propostas ao povo. — Fernando Haddad 13 (@Haddad_Fernando) October 10, 2018

O primeiro debate do segundo turno entre os dois candidatos está marcado para esta quinta-feira (11), na TV Bandeirantes.

Bolsonaro foi esfaqueado no dia 6 de setembro durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Após o ataque, ele passou por duas cirurgias e ficou internado por quase um mês.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução