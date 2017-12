Enterro da nova Previdência rebaixaria nota de crédito do Brasil

A indefinição sobre a data da votação da reforma da Previdência e a possibilidade de ela não ser aprovada tem ligado o alerta do governo Temer. Isto porque, nesta quarta-feira (13), a agência de classificação de risco Fitch comunicou que a não aprovação poderia render rebaixamento da nota de crédito do Brasil, resultando no encarecimento de financiamentos e no desestímulo de investimentos. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Também na quarta, o líder do governo na Câmara, Romero Jucá (PMDB-RR), anunciou que a reforma deverá ser votada somente em fevereiro. O motivo, segundo ele, seria o provável baixo quorum no Congresso na semana que vem devido à antecipação da votação do Orçamento, realizada ontem (13).

Fonte: Notícias ao Minuto